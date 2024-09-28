Мужчина прыгнул с пешеходного моста в Атырау

В Атырау спасён человек, прыгнувший с пешеходного моста в воду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На пульт 112 поступило сообщение о том, что неизвестный человек прыгнул в воду с пешеходного моста в районе Тургындар в Атырау. Спасатели оперативно прибыли к месту вызова, извлекли неизвестного человека из воды и оказали первую помощь на лодке, приведя его в сознание", — говорится в сообщении.

Что заставило мужчину прыгнуть в воду, пока неизвестно. Пациента передали работникам скорой помощи.