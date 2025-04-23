В Талдыкоргане мужчина по неосторожности упал в подвал и не смог самостоятельно выбраться из-за отсутствия лестницы, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МЧС РК, 57-летний мужчина провалился в подвал многоквартирного дома. Спасатели извлекли его с помощью лестницы и передали медицинской службе.