Мужчина провалился в подвал многоэтажки в Талдыкоргане
Спасатели извлекли его с помощью лестницы.
Сегодня, 06:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:35Сегодня, 06:35
153Фото: скриншот видео
В Талдыкоргане мужчина по неосторожности упал в подвал и не смог самостоятельно выбраться из-за отсутствия лестницы, передаёт BaigeNews.kz.
По данным МЧС РК, 57-летний мужчина провалился в подвал многоквартирного дома. Спасатели извлекли его с помощью лестницы и передали медицинской службе.