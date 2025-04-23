  • 23 Апреля, 07:57
  • BAIGENEWS

Мужчина провалился в подвал многоэтажки в Талдыкоргане

Спасатели извлекли его с помощью лестницы.

Сегодня, 06:35
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 06:35
Сегодня, 06:35
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Фото: скриншот видео

В Талдыкоргане мужчина по неосторожности упал в подвал и не смог самостоятельно выбраться из-за отсутствия лестницы, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МЧС РК, 57-летний мужчина провалился в подвал многоквартирного дома. Спасатели извлекли его с помощью лестницы и передали медицинской службе.

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