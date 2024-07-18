Мужчина проглотил наркотики на таможне

Сверток с наркотиками обнаружили сотрудники АФМ у гражданина Узбекистана на таможенном посту "Тажен", расположенного в Бейнеуском районе Мангистауской области, передаёт BaigeNews.

При досмотре легковой автомашины марки "Lada Largus", у гражданина 1991 г.р., обнаружен подозрительный сверток, обмотанный изолентой, зеленого цвета.

"При досмотре задержанный, выхватил из рук сотрудника сверток и проглотил его. Он был доставлен в центральную районную больницу, где ему проведена компьютерная томография желудка, где обнаружено инородное тело. По результатам судебной экспертизы в свертке оказалось психотропное вещество метамфетамин гидрохлорид в крупном размере общим весом 1,26 гр", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанный помещен в ИВС, ведется досудебное расследование по факту хранения наркотических средств.



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