Мужчина пришел на собеседование и умер

Полиция Санкт-Петербурга расследует обстоятельства странной смерти мужчины, пришедшего в офис устраиваться на работу, передаёт BaigeNews со ссылкой на rosbalt.ru.

Все произошло днем в минувший четверг, 11 июля, во время собеседования в офисе, расположенном в Невском районе, сообщает АН "Оперативное прикрытие". По словам 25-летнего индивидуального предпринимателя, через сайт "Авито" он нашел рабочего для сборки мебели и пригласил его на собеседование. В итоге в офис приехал мужчина, которому на вид около 50 лет. Во время беседы с претендентом бизнесмен ненадолго вышел из помещения, а когда вернулся обнаружил труп.

Тело несостоявшегося работника, на котором не выявили видимых внешних признаков насильственной смерти, передано в морг для установления причины смерти.