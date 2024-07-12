Мужчина пришел на собеседование и умер
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Полиция Санкт-Петербурга расследует обстоятельства странной смерти мужчины, пришедшего в офис устраиваться на работу, передаёт BaigeNews со ссылкой на rosbalt.ru.
Все произошло днем в минувший четверг, 11 июля, во время собеседования в офисе, расположенном в Невском районе, сообщает АН "Оперативное прикрытие". По словам 25-летнего индивидуального предпринимателя, через сайт "Авито" он нашел рабочего для сборки мебели и пригласил его на собеседование. В итоге в офис приехал мужчина, которому на вид около 50 лет. Во время беседы с претендентом бизнесмен ненадолго вышел из помещения, а когда вернулся обнаружил труп.
Тело несостоявшегося работника, на котором не выявили видимых внешних признаков насильственной смерти, передано в морг для установления причины смерти.
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