Мужчина прихлопнул муху и лишился глаза

В Китае мужчина, убивший муху, севшую на его лицо, остался без глаза, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Насекомое занесло ему в организм бактерии, и, чтобы они не добрались до мозга, врачи удалили пострадавшему орган зрения.

Инцидент произошел в южной провинции Гуандун. Мужчина по фамилии У прихлопнул муху на своем лице, а через час его левый глаз покраснел, опух и стал болеть. Ему пришлось обратиться за медицинской помощью.

Врачи поставили диагноз сезонный конъюнктивит и выписали соответствующие лекарства. Но терапия не помогла, состояние У ухудшалось, а зрение резко падало. Позже выяснилось, что симптомы, которые изначально списали на конъюнктивит, были вызваны другой инфекцией, на которую не действовали рекомендованные препараты.

За это время глаз у пациента и окружающая его область были серьезно поражены. Чтобы предотвратить заражение мозга бактериями, медики решили удалить его левое глазное яблоко полностью.

Заразившее его насекомое, предположительно, является дренажной мухой. Ее личинки обычно живут в воде, а взрослые особи обитают в темных сырых местах в доме и переносят множество микробов, пишет South China Morning Post.