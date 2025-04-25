67-летний Рахми Карадемир, перенёсший инсульт в турецком городе Конья, после операции в университетской клинике Сельчук неожиданно начал говорить на датском языке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu.

Карадемир, отец семерых детей, прожил 20 лет в Дании, а затем вернулся в Турцию, где поселился в Конье около 10 лет назад. Операцию ему делали на колене. Через два дня после вмешательства у него внезапно ослабли правая рука и нога, а также появились нарушения речи.

После срочной диагностики выяснилось, что одна из крупных артерий в левой части его мозга закупорена тромбом.

Медики провели срочную ангиографию и удалили сгусток. После процедуры основные неврологические симптомы начали быстро исчезать. Однако то, что Карадемир начал говорить на датском языке, которым он не пользовался много лет, стало полной неожиданностью, особенно для его супруги и родственников.

Из-за невозможности говорить по-турецки Карадемир пережил стресс, а восстановление давно забытого языка привлекло внимание специалистов.

"В медицинской литературе описаны редкие случаи, когда у людей, владеющих несколькими языками, в результате инсульта один язык теряется, а другой неожиданно активизируется. Умение говорить хотя бы на одном языке после инсульта это важное преимущество для последующей реабилитации", - заявил врач, оперировавший пациента.

Он добавил, что в дальнейшем ожидается восстановление турецкой речи, и это вполне возможно при соответствующей терапии.