Фото: Twitter

Мужчина попытался выброситься из летящего самолёта в Южной Корее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ntv.ru.

По данным агентства Yonhap, самолет авиакомпании Asiana Airlines выполнял внутренний рейс с острова Чеджудо в город Тэгу. На борту находились 194 пассажира, в том числе школьники, которые летели на спортивные соревнования.

По словам представителей аэропорта, в момент, когда открылась дверь аварийного выхода, воздушное судно находилось в 250 метрах от земли. Самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу в таком состоянии. Посадка прошла успешно, никто из находившихся на борту не пострадал. При этом, как сообщается, у 12 запаниковавших пассажиров возникли трудности с дыханием. Девять из них госпитализированы.

После инцидента полиция задержала 33-летнего мужчину, сидевшего рядом с аварийным выходом. Он рассказал, что потянул за дверной рычаг. Но пока подозреваемый отказывается называть причины своего поступка.