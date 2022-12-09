Мужчина получил 1,5 года ограничения свободы за контрабанду ювелирных изделий

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Мужчину, незаконно перевозившего через границу крупную партию ювелирных изделий, осудили в столице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Раннее Департаментом АФМ по г.Астана было направлено в суд уголовное дело в отношении Нуржана Сурапова по факту экономической контрабанды т.е. перемещение в особо крупном размере товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Он был задержан в Международном аэропорту Астаны при попытке перевоза авиарейсом "Стамбул-Астана" золотых украшений. Согласно заключению специалистов общая таможенная стоимость незадекларированных "ювелирных изделий и часов" составила 565 млн тенге или почти 1 млн 200 тыс. долларов США.

Нуржану Сурапову назначено наказания в виде 1,5 года ограничения свободы с конфискацией более 7-ми тыс. единиц ювелирных изделий общим весом 28 кг на сумму 565 млн тенге в доход государства.