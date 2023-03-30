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Мужчина покончил жизнь самоубийством после переписки с чат-ботом Сегодня, 02:13
136
Сегодня, 02:13
136

Мужчина покончил жизнь самоубийством после переписки с чат-ботом

Бельгиец покончил жизнь самоубийством после переписки с чат-ботом по имени Элиза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Жена мужчины после его самоубийства обнаружила переписку мужа с чат-ботом. По её словам, он боялся катастрофы из-за глобального изменения климата и рассказывал о своих страхах искусственному интеллекту.

Когда за несколько дней до самоубийства бельгиец написал искусственному интеллекту о своём намерении, Элиза ответила, что "останется с ним навсегда" и "они будут жить вместе в раю".

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Сегодня, 02:13
136
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