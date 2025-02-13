Мужчина покончил с собой в Бурабае
Обстоятельства выясняются.
Сегодня, 12:32
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Сегодня, 12:32Сегодня, 12:32
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В поселку Бурабай мужчина выпрыгнул с 4 этажа торгового дома. Трагедия произошла 12 февраля, передаёт BaigeNews.kz
В департаменте полиции Акмолинской области подтвердил факт суицида.
"12 февраля п. Бурабай обнаружено тело молодого мужчины. По предварительной информации последний совершил суицид, выпрыгнув с 4 этажа торгового дома. Зарегистрировано уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.
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