  • 13 Февраля, 14:02
  • BAIGENEWS

Мужчина покончил с собой в Бурабае

Обстоятельства выясняются.

Сегодня, 12:32
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Мужчина покончил с собой в Бурабае Сегодня, 12:32
Сегодня, 12:32
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В поселку Бурабай мужчина выпрыгнул с 4 этажа торгового дома. Трагедия произошла 12 февраля, передаёт BaigeNews.kz

В департаменте полиции Акмолинской области подтвердил факт суицида.

"12 февраля п. Бурабай обнаружено тело молодого мужчины. По предварительной информации последний совершил суицид, выпрыгнув с 4 этажа торгового дома. Зарегистрировано уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

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