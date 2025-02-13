В поселку Бурабай мужчина выпрыгнул с 4 этажа торгового дома. Трагедия произошла 12 февраля, передаёт BaigeNews.kz

В департаменте полиции Акмолинской области подтвердил факт суицида.

"12 февраля п. Бурабай обнаружено тело молодого мужчины. По предварительной информации последний совершил суицид, выпрыгнув с 4 этажа торгового дома. Зарегистрировано уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.