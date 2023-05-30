Мужчина показывал свои гениталии детям в Семее

Полиция Семея установила подозреваемого в сексуальных домогательствах к детям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"27 мая по данному факту Ауэзовским ОП начато досудебное расследование. Установлен 42-летний житель города Семей. В настоящее время проводятся ряд следственных действий, направленных на обеспечение полноты и объективности, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение. Иные сведения о ходе расследования уголовного дела в соответствии со статьёй 201 УПК РК не подлежат разглашению", - говорится в сообщении.

Ранее в пабликах сообщали, что якобы мужчина показывал свои гениталии детям в подъезде.