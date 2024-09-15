Мужчина погиб в жутком ДТП в Алматинской области

Смертельное ДТП произошло на трассе Алматы — Оскемен. В результате аварии погиб мужчина, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места происшествия появились в социальных сетях. На кадрах видно, как очевидцы перевернули покорёженную машину, пытаясь извлечь оттуда водителя. Однако спасти мужчину не удалось.

ДТП прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области.

"По факту дорожной аварии полицейскими возбуждено уголовное дело. Установлено, что водитель Chevrolet Cobalt, следуя на 25 км автодороги Алматы-Оскемен, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на бетонное ограждение, а после по инерции столкнулся со впереди стоящей автомашиной Hyundai Sonata. В результате ДТП водитель Chevrolet Cobalt скончался на месте. Расследование продолжается", — говорится в сообщении.