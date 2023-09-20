Мужчина погиб в результате столкновения двух моторных лодок на реке Урал
Сегодня, 15:38
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Сегодня, 15:38Сегодня, 15:38
149Фото: телеграм-канал Мой город
49-летний мужчина скончался при столкновении двух лодок в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Атырауской области.
Происшествие случилось сегодня около 7:00 вдоль левого берега села Дамбы в Атырау.
В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что мужчина 1974 года рождения скончался на месте.
"В тяжёлом состоянии госпитализировали пострадавшего 1973 года рождения. Оба рулевых имели права на управление водным транспортом. Проводится расследование", - сообщили в ДП области.
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