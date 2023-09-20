Мужчина погиб в результате столкновения двух моторных лодок на реке Урал

49-летний мужчина скончался при столкновении двух лодок в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Атырауской области.

Происшествие случилось сегодня около 7:00 вдоль левого берега села Дамбы в Атырау.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что мужчина 1974 года рождения скончался на месте.