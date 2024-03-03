Мужчина погиб в результате пожара в Усть-Каменогорске
Сегодня, 19:22
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Сегодня, 19:22Сегодня, 19:22
61Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz
Пожар произошёл пятиэтажке по улице Бажова в Усть-Каменогорске. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Пожар тушили в квартире на третьем этаже. Площадь его составила 13 квадратных метров.
"Во время тушения огнеборцы обнаружили тело мужчины 1986 года рождения с признаками отравления продуктами горения и термическими ожогами", — сообщили в МЧС.
Пожар ликвидирован в 17:09 часов. В тушении были задействованы девять человек личного состава и три единицы техники ДЧС.
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