Мужчина погиб в результате пожара в Усть-Каменогорске

Пожар произошёл пятиэтажке по улице Бажова в Усть-Каменогорске. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пожар тушили в квартире на третьем этаже. Площадь его составила 13 квадратных метров.

"Во время тушения огнеборцы обнаружили тело мужчины 1986 года рождения с признаками отравления продуктами горения и термическими ожогами", — сообщили в МЧС.

Пожар ликвидирован в 17:09 часов. В тушении были задействованы девять человек личного состава и три единицы техники ДЧС.