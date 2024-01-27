Мужчина погиб в ДТП с автобусом в Алматы

В Алматы легковушка выехала на встречную полосу движения и врезалась в пассажирский автобус. В результате столкновения погиб один человек, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

Как сообщили в департаменте полиции ДТП произошло утром в Алатауском районе Алматы. 20-летний водитель автомобиля Chevrolet ехал по улице Емцова в северном направлении. Не справившись с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автобусом. Водитель легковушки скончался на месте аварии.

"Медицинская помощь потребовалась четверым пассажирам автобуса. Факт зарегистрирован в едином реестре расследований по части 3 статьи 345 УК РК", — сообщили в пресс-службе ДП Алматы.