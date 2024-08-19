Мужчина погиб при взрыве автомобиля в Тель-Авиве
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Мужчина погиб в результате взрыва грузовика в израильском Тель-Авиве, передаёт BaigeNews со ссылкой iz.ru.
"Полиция сообщает, что взрыв, в результате которого сегодня вечером в Тель-Авиве погиб один человек в грузовике, был вызван взрывным устройством, заложенным в транспортное средство", — говорится в публикации газеты The Times of Israel.
В полиции отметили, что они расследуют все версии произошедшего.
Позднее командующий тель-авивским полицейским округом Перец Амар заявил, что взрыв мог быть попыткой теракта и был вызван бомбой, а личность погибшего человека может пролить свет на мотив преступления, добавил он.
"Тело трудно опознать. Мы знаем, что это не невинный гражданский, а кто-то, кто перевозил взрывное устройство", — приводит газета слова Амара.
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