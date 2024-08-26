Мужчина погиб при пожаре в области Абай

Мужчина погиб при пожаре в частном жилом доме в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пожар произошёл в селе Бородулиха. Загорелся дом, затем огонь перекинулся на хозяйственную постройку и легковушку.

"В ходе тушения пожара было обнаружено тело владельца дома 1990 года рождения", – сообщили в МЧС.

Пожар ликвидирован на площади 250 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.