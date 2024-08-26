Мужчина погиб при пожаре в области Абай
Сегодня, 07:55
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Сегодня, 07:55Сегодня, 07:55
112Фото: МЧС РК
Мужчина погиб при пожаре в частном жилом доме в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Пожар произошёл в селе Бородулиха. Загорелся дом, затем огонь перекинулся на хозяйственную постройку и легковушку.
"В ходе тушения пожара было обнаружено тело владельца дома 1990 года рождения", – сообщили в МЧС.
Пожар ликвидирован на площади 250 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.