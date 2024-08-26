  • 26 Августа, 08:39
  • BAIGENEWS

Мужчина погиб при пожаре в области Абай

Сегодня, 07:55
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 07:55
Сегодня, 07:55
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Фото: МЧС РК

Мужчина погиб при пожаре в частном жилом доме в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пожар произошёл в селе Бородулиха. Загорелся дом, затем огонь перекинулся на хозяйственную постройку и легковушку. 

"В ходе тушения пожара было обнаружено тело владельца дома 1990 года рождения", – сообщили в МЧС.

Пожар ликвидирован на площади 250 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

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