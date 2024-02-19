  • 19 Февраля, 10:17
  • BAIGENEWS

Мужчина погиб при пожаре в Акмолинской области

Сегодня, 09:07
АВТОР
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скрин видео Сегодня, 09:07
Сегодня, 09:07
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Фото: скрин видео

В селе Енбек Аккольского района Акмолинской области в частном жилом доме произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в МЧС, в ходе разбора завалов на месте пожара обнаружено тело мужчины 1966 года рождения.

Также сообщается, что огонь охватил 65 квадратных метров. К этому моменту пожар ликвидирован, его причина устанавливается.

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