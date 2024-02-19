Мужчина погиб при пожаре в Акмолинской области

В селе Енбек Аккольского района Акмолинской области в частном жилом доме произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в МЧС, в ходе разбора завалов на месте пожара обнаружено тело мужчины 1966 года рождения.

Также сообщается, что огонь охватил 65 квадратных метров. К этому моменту пожар ликвидирован, его причина устанавливается.