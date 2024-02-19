Мужчина погиб при пожаре в Акмолинской области
Сегодня, 09:07
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Сегодня, 09:07Сегодня, 09:07
355Фото: скрин видео
В селе Енбек Аккольского района Акмолинской области в частном жилом доме произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщили в МЧС, в ходе разбора завалов на месте пожара обнаружено тело мужчины 1966 года рождения.
Также сообщается, что огонь охватил 65 квадратных метров. К этому моменту пожар ликвидирован, его причина устанавливается.
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