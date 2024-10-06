Мужчина погиб на Скальной тропе в Актау

На Скальной тропе, в 4А микрорайоне Актау, погиб мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Информацию о гибели человека подтвердили спасатели.

"Сообщение поступило сегодня днем, 6 октября, в 13:45 часов от диспетчера "103"", — сообщили в ДЧС области.

Стало известно, что мужчина по неосторожности сорвался со скульптурной композиции "Русалка" на в камни.

Данные и личность погибшего устанавливаются.