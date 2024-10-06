Мужчина погиб на Скальной тропе в Актау
Сегодня, 18:42
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Сегодня, 18:42Сегодня, 18:42
117Фото: InAktau
На Скальной тропе, в 4А микрорайоне Актау, погиб мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Информацию о гибели человека подтвердили спасатели.
"Сообщение поступило сегодня днем, 6 октября, в 13:45 часов от диспетчера "103"", — сообщили в ДЧС области.
Стало известно, что мужчина по неосторожности сорвался со скульптурной композиции "Русалка" на в камни.
Данные и личность погибшего устанавливаются.
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