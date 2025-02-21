13 февраля в Астане в "Достык Арене" трагически погиб 28-летний мужчина. На видео с камер видно, как он решил подтянуться на воротах, но тяжелая металлическая конструкция опрокинулась и упала вместе с ним. От полученной травмы мужчина скончался. По данным ДП Астаны, дело завели по статье 306 части 3 УК РК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Почему в стране участились подобные случаи, кто должен нести ответственность за оборудование, и проверяют ли вообще состояние футбольных и мини-футбольных полей. Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Юрист Азиза Мукашева объяснила, что в связи с трагедией в Астане, следствие рассматривает версию о том, что футбольное поле или ворота могли не соответствовать требованиям безопасности. Если будет доказано, что конструкция была установлена или использовалась с нарушениями, ответственных лиц могут привлечь и по более серьёзной статье.

"Согласно Гражданско-процессуальному кодексу, а именно статье 189, собственник обязан содержать принадлежащее ему имущество. В случае его передачи в аренду ответственность за содержание переходит к арендатору, если иное не предусмотрено договором. Несоблюдение требований по содержанию и обслуживанию имущества может повлечь административную, гражданскую или уголовную ответственность", - отметила юрист.

Она уточнила, что родные погибшего могут обратиться в суд с иском о возмещении морального вреда и судебных расходов. Если трагедия повлекла материальные убытки, они также имеют право потребовать компенсацию.

Футбольное поле "Достык Арена" находится в Астане по адресу ул. Александра Пушкина, 35/1. В этом же здании работают сауна, магазин сантехники, строительно-дорожная компания и детская футбольная школа. Само здание принадлежит одному владельцу, который сдаёт помещения в аренду.

Журналисту BaigeNews удалось связаться с официальным владельцем здания. Он подтвердил, что помещение, где сейчас находится "Достык Арена", сдаётся в аренду уже давно, а арендаторы со временем меняются и сами обустраивают площадки. При этом до этого случая никаких инцидентов на арене не происходило.

Почему используют массивные футбольные ворота?

Мы решили разобраться, почему на многих футбольных полях устанавливают массивные ворота. Как рассказал владелец одного из столичных футбольных полей Айсултан Бакытбек, такие конструкции отличаются высокой прочностью и стоят дешевле, чем современные облегчённые модели.

Более безопасные ворота из алюминия или лёгких сплавов стоят в 1,5–2 раза дороже. Но по его словам, эта разница в цене оправдана, поскольку облегчённые и устойчивые конструкции значительно снижают риск несчастных случаев.

"На многих стадионах до сих пор используются тяжелые конструкции ворот. Но их основной недостаток – это высокий риск травмирования при падении. Современные технологии позволяют делать футбольные ворота из облегченных, но прочных материалов, таких как алюминий и композитные сплавы. Они значительно легче, но при этом сохраняют необходимую жесткость. Мы в "SD Family" используем специальные противовесы и анкерные системы, которые предотвращают случайное опрокидывание ворот", - пояснил Айсултан Бакытбек.

Он считает, что безопасность можно обеспечить и без значительных затрат. Для этого необходимо использовать анкерные крепления для фиксации ворот. Применять противовесы – мешки с песком и бетонные блоки для устойчивости. Также устанавливать защитные накладки на стойки ворот, чтобы минимизировать травмы при столкновении.

"Главное – следить за состоянием ворот и обучать персонал правильной эксплуатации", - подытожил Айсултан Бакытбек.

Кто отвечает за безопасность?

Ситуация с "Достык Ареной" показывает проблему отсутствия контроля за безопасностью на спортивных объектах, которые находятся в частных руках. Если собственник сдаёт помещение без конкретных требований к использованию, то ответственность за безопасность ложится как правило на арендаторов.

Как отметил руководитель управления технического регулирования Комитета технического регулирования Министерства торговли и интеграции РК Адильбек Даулетбек, в Казахстане пока нет обязательных норм, которые бы регулировали безопасность футбольных ворот.

"В Казахстане пока нет закона или технического регламента, который обязывал бы владельцев спортивных объектов соблюдать определённые требования при установке футбольных ворот. Однако в 2021 году были разработаны два национальных стандарта: один для полноразмерных футбольных ворот, другой – для минифутбольных и гандбольных. Эти стандарты прописывают требования к конструкции, материалам и безопасности, но носят добровольный характер. Это значит, что владельцы сами решают, соблюдать их или нет", - пояснил Адильбек Даулетбек.

Вопрос контроля за состоянием спортивного оборудования также остается открытым. По словам Даулетбека, сейчас ответственность за безопасность ворот несут исключительно владельцы площадок.

"Пока технический регламент не принят, владельцы объектов сами должны следить за состоянием ворот. Они обязаны проводить регулярные осмотры, устранять дефекты, следить за техническим обслуживанием. Однако со стороны государственных органов обязательного контроля за этим процессом нет. Единственное исключение – если ворота установлены во дворах жилых домов. В таком случае местные исполнительные органы, например, управление ЖКХ, могут проверять их состояние в рамках своей компетенции", - рассказал спикер.

Но даже если на площадке установлены опасные или неправильно закрепленные ворота, привлечь кого-то к ответственности будет сложно, потому что отсутствуют обязательные нормы и процедуры контроля.

Как отмечает эксперт, случаи гибели и травм людей из-за падения футбольных ворот в Казахстане происходят на протяжении нескольких лет. Однако правовая основа для разработки обязательных требований появилась только в 2024 году.

"С 2019 года в Казахстане регулярно фиксировались инциденты, связанные с падением ворот. Однако только в апреле 2024 года в рамках Евразийского экономического союза был расширен перечень продукции, к которой можно устанавливать обязательные требования. В него добавили спортивное оборудование. Это позволило Казахстану начать разработку технического регламента, который станет обязательным для всех", - сообщил Адильбек Даулетбек.

Сейчас Министерство туризма и спорта разрабатывает национальный технический регламент, который установит обязательные требования к безопасности спортивного оборудования, включая футбольные ворота. По словам Адильбека Даулетбека, документ планируют принять уже в этом году.

"Разработка технического регламента проходит в несколько этапов. Сейчас документ находится на ведомственном согласовании, после чего его вынесут на публичное обсуждение, которое длится 60 дней. После этого он пройдет процесс принятия в соответствии с законодательством. Планируется, что регламент будет утвержден до конца 2025 года", - поделился Адильбек Даулетбек.

Принятие этого документа позволит не только установить четкие требования к футбольным воротам, но и определить, кто будет контролировать их состояние.

"В будущем технический регламент пропишет обязательные требования к конструкции ворот: какие материалы должны использоваться, как они должны быть установлены, какие системы безопасности применяться. Также он установит процедуру контроля: кто и с какой периодичностью должен проверять ворота, какие документы должны сопровождать их эксплуатацию. Это поможет избежать трагедий в будущем", - пояснил спикер.

Пока новый технический регламент не принят, безопасность футбольных ворот остается на совести владельцев площадок. Эксперт рекомендует не ждать обязательных норм, а уже сейчас ориентироваться на добровольные стандарты безопасности.

"Любой владелец спортивного объекта должен понимать, что неправильно установленные ворота могут представлять смертельную опасность. Даже если нет закона, обязывающего соблюдать определённые стандарты, стоит ориентироваться на лучшие мировые практики. Например, использовать анкерные системы крепления, противовесы, выбирать облегченные конструкции из алюминия. Также важно регулярно проверять ворота и устранять любые дефекты", - подытожил Адильбек Даулетбек.

Трагедия в Астане показала, что в Казахстане до сих пор нет обязательных требований к безопасности футбольных ворот. Национальный технический регламент обещают принять до конца года, но пока владельцы спортивных объектов должны самостоятельно следить за безопасностью своего оборудования. До тех пор, пока контроль за состоянием ворот остается на уровне личной ответственности владельцев, риск новых трагедий остается.

Отметим, что за последние пять лет в Казахстане произошло несколько трагических инцидентов на спортивных и футбольных площадках, которые привели к серьезным травмам и гибели людей.

В 2022 году в Уральске на 11-летнего мальчика упали незакрепленные футбольные ворота, что привело к смерти. В 2023 году аналогичная трагедия произошла в Астане – скончался 10-летний ребенок. На стадионе в Темиртау на 12-летнего мальчика также упали футбольные ворота. Он получил травму головы. В Костанайской области 16-летнего подростка пришлось подключить к ИВЛ после падения на него футбольных ворот. Также в прошлом году в Актау 12-летняя девочка получила травмы из-за падения футбольных ворот.