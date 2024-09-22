Мужчина подпал под поезд в Шымкенте
Сегодня, 01:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:32Сегодня, 01:32
141Фото: pixabay.com
Трагедия произошла в Шымкенте когда мужчина намеревался перейти железную дорогу в неустановленном месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал OTYRAR.
"И хотя состав не успел развить большую скорость, остановить его машинист не смог. Травмы оказались слишком серьезными, мужчина скончался на месте ЧП", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, мужчине было приблизительно 30-35 лет. Хотел он просто перейти дорогу или таким образом свел счеты с жизнью, предстоит выяснить полиции.
Самое читаемое
- Смерть 12-летней девочки при загадочных обстоятельствах расследуют в Алматы
- Петицию об отмене обязательной службы в армии прокомментировали в Минобороны
- 12 лет ожидания: обросший коррупционными скандалами долгострой сдали в Сарани
- Али Ахмедов встал после нокдауна и побил чемпиона с 22 победами
- Скандалом с потасовкой закончился сеанс экстрасенса Кашпировского