Мужчина подпал под поезд в Шымкенте

Трагедия произошла в Шымкенте когда мужчина намеревался перейти железную дорогу в неустановленном месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал OTYRAR.

"И хотя состав не успел развить большую скорость, остановить его машинист не смог. Травмы оказались слишком серьезными, мужчина скончался на месте ЧП", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчине было приблизительно 30-35 лет. Хотел он просто перейти дорогу или таким образом свел счеты с жизнью, предстоит выяснить полиции.