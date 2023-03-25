Мужчина подавился мясом и умер в Акмолинской области

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В Акмолинской области мужчина погиб в результате несчастного случая во время приема пищи. Полиция проводит проверку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Следователи отдела полиции Сандыктауского РОП выясняют обстоятельства скоропостижной смерти 55-летнего мужчины.

22 марта в полицию поступило сообщение от участкового инспектора о гибели астанчанина в одном из сел района. По показаниям очевидцев он поперхнулся при употреблении мяса и стал задыхаться.

В населенном пункте мужчина находился в гостях. По предварительным данным смерть наступила в результате механической асфиксии из-за застрявшей в дыхательных путях пищи. Точные причины гибели астанчанина будут установлены в ходе судебно-медицинского исследования.