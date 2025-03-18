Широкомасштабную операцию "STOP-трафик" провело МВД. За три дня мероприятия выявлено 40 преступлений, связанных с торговлей людьми, вовлечением лиц в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних, содержанием притонов и сводничеством, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Также зарегистрировано 156 административных правонарушений за предоставление помещений для сводничества и 640 за приставание в общественных местах.

"Сотрудники УБОП ДП Карагандинской области задержали 60-летнего мужчину, который за денежное вознаграждение совершал сделки с матерями малолетних девочек с целью дальнейшего совершения в отношении них развратных действий сексуального характера и записи детской порнографии. Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Начаты досудебные расследования по части 4 статьи 121 УК (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего (малолетней)) и части 1 статьи 135 УК (Торговля несовершеннолетними)", - сообщили в полиции.

В Шымкенте задержаны четыре человека, которые в течение продолжительного времени вовлекали в занятие проституцией на съёмных квартирах жительниц города в возрасте от 18 до 23 лет. Злоумышленники шантажировали потерпевших имеющимися интимными фотографиями. Зарегистрировано два уголовных дела по части 2 статьи 308 УК (Вовлечение в занятие проституцией) и части 2 статьи 309 УК (Сводничество). Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

В Алматы сотрудниками полиции задержаны и водворены в изолятор временного содержания семь организаторов и содержателей "боди-массажных" салонов. Досудебное расследование по фактам сводничества продолжается.

В Туркестанской области при координации прокуратуры области задержаны два жителя Кызылординской области в возрасте 18 и 19 лет, занимавшиеся продажей порнографических видеозаписей, в том числе с участием несовершеннолетних, в закрытых группах в Telegram. Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 312 УК (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних либо их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера). Организатор водворён в изолятор временного содержания.