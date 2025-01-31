Житель Экибастуза решил покончить с жизнью после неудачного общения с банкирами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Мужчина хотел снять четыре миллиона тенге с депозитного счёта, но сотрудники банка сослались на аресты, наложенные на счета частными судебными исполнителями, и отказали.

Горожанин пытался доказать менеджерам, что их действия неправомерны, но к компромиссу они так и не пришли. Сотрудники банка удалились в комнату персонала, чтобы вызвать группу быстрого реагирования. Прибывшие полицейские вывели экибастузца силой. Оказавшись на улице, мужчина порезал себе вены. Его отправили в городскую больницу.

В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что обстоятельства и причины произошедшего изучат во время расследования.