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Мужчина открыл стрельбу в ЖК в Алматы

Нападавший скрылся.

Сегодня, 17:34
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:34
Сегодня, 17:34
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Фото: baigenews.kz

В Алматы разыскивают мужчину, выстрелившего в жильцов одного из жилых комплексов в Наурызбайском районе, передаёт BaigeNews.kz.

Информация о происшествии появилась в соцсетях. Уточнялось, что нападавший хотел ограбить одну из квартир в ЖК. 

Управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело.

"Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления", - заявили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

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