Мужчина открыл стрельбу в ЖК в Алматы
Нападавший скрылся.
Сегодня, 17:34
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Сегодня, 17:34Сегодня, 17:34
183Фото: baigenews.kz
В Алматы разыскивают мужчину, выстрелившего в жильцов одного из жилых комплексов в Наурызбайском районе, передаёт BaigeNews.kz.
Информация о происшествии появилась в соцсетях. Уточнялось, что нападавший хотел ограбить одну из квартир в ЖК.
Управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело.
"Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления", - заявили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
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