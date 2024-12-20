В Алматы разыскивают мужчину, выстрелившего в жильцов одного из жилых комплексов в Наурызбайском районе, передаёт BaigeNews.kz.

Информация о происшествии появилась в соцсетях. Уточнялось, что нападавший хотел ограбить одну из квартир в ЖК.

Управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело.