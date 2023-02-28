open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 01:19
147
Сегодня, 01:19
147
Фото: pixabay.com

Мужчина оставил без машин 15 жителей Атырау

В Атырау мошенник обманул 15 автовладельцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Мошенник опубликовал в социальных сетях ложную рекламу об аренде авто, на которую откликнулись 15 человек и предоставили свои машины. В результате все 15 потерпевших лишились авто, сообщила прокуратура Атырауской области.

Преступник признан виновным и приговорён к шести годам лишения свободы. Он должен возместить потерпевшим ущерб в 74 миллиона тенге.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#мошенник #Атырау #аренда #автомобиль
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:19
147
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх