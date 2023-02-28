Мужчина оставил без машин 15 жителей Атырау

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В Атырау мошенник обманул 15 автовладельцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Мошенник опубликовал в социальных сетях ложную рекламу об аренде авто, на которую откликнулись 15 человек и предоставили свои машины. В результате все 15 потерпевших лишились авто, сообщила прокуратура Атырауской области.

Преступник признан виновным и приговорён к шести годам лишения свободы. Он должен возместить потерпевшим ущерб в 74 миллиона тенге.