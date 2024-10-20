Мужчина одновременно вывел на прогулку 38 собак и установил новый рекорд Гиннесса

В Канаде любитель собак Митчелл Руди вывел на прогулку стаю из 38 собак, чтобы побить рекорд по количеству питомцев, которых одновременно может выгулять один человек, передаёт BaigeNews.kz.

"Благодаря его усилиям, а также канадской благотворительной инициативе BONK и Корейскому спасательному отряду K9 в Гёсане, провинция Чхунчхон-Пукто, Южная Корея, был побит предыдущий рекорд в 36 собак. Все животные, участвовавшие в рекордной прогулке, были спасены в местных приютах и переданы на усыновление в приют KK9R", — сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

Митчелл, один из основных разработчиков BONK, сказал, что был в восторге от возможности поиграть с таким количеством собак. По словам мужчины, изначально эта идея возникла с целью пристроить как можно больше собак за короткий промежуток времени.

"Вокруг приютов для животных много предрассудков. Это замечательные животные, они заслуживают хорошего дома, им просто нужно немного любви", — сказал Митчел.

Чтобы побить рекорд, Митчеллу нужно было пройти один километр с собаками, которые должны были оставаться на поводках на протяжении всей попытки.

Напомним, в январе в Южной Корее был принят законопроект о запрете употребления в пищу собачьего мяса.