Мужчина обокрал съёмную квартиру в Астане

30-летний мужчина арендовал квартиру и вынес электронику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как отметили в полиции, кражу совершил ранее судимый 30-летний мужчина.

"Злоумышленник арендовал квартиру на долгий срок. Он заверил хозяйку, что оплатит ей деньги через несколько дней, а дальше будет проживать несколько месяцев и своевременно оплачивать аренду. Но прожив в квартире 5 дней, мужчина вынес телевизор и вентилятор, причинив материальный ущерб на сумму более 200 тысяч тенге", - говорится в сообщении.

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В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье “Кража”, устанавливается его причастность к другим аналогичным ранее совершенным преступлениям.



