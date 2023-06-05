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Сегодня, 00:33
494
494Фото: кадр из видео/instagram.com/nemolchikz_official
Мужчина облизывал манекен в ТРЦ Астаны
В столичном ТРЦ мужчина гладил и облизывал манекен, передаёт BaigeNews.kz.
Происходящее сняли на видео очевидцы. Кадры опубликовал фонд "Не молчи".
"Подписчица @nemolchikz_official переживает, потому что он еще на детей смотрел и держал руки в области гениталий", - говорится в описании к ролику.
В ДП Астаны в свою очередь сообщили, что по данной публикации сотрудниками Управления полиции района "Алматы" проводятся мероприятия по установлению личности данного мужчины, по результатам которых его действиям будет дана правовая оценка.
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