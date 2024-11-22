Мужчина облил бензином и поджёг девушку в Алматинской области
Она сейчас находится в больнице.
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В одном из поселков Алматинской области местный житель поджёг свою сожительницу, облив её перед этим бензином, передаёт BaigeNews.kz.
Это случилось вечером 20 ноября. Пара распивала алкоголь у себя дома, затем они поссорились, в результате чего мужчина в пьяном угаре поджёг свою возлюбленную.
Её с термическим ожогом лица 2-й степени доставили в больницу.
"По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления", - прокомментировали случай в ДП Алматинской области.
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
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