Мужчина облил бензином алматинку и поджег ее

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Алматинка чудом осталась жива после того, как ее бывший сожитель облил ее и позже поджег. Об этом на своей странице в Facebook рассказала правозащитник Дина Тансари, передаёт BaigeNews.kz.

Эта история началась в 2019 году. Женщина разошлась со своим сожителем и они долго судились. Его должны были депортировать за то, что он избил ее и сломал руку, однако все это время он находился на территории Алматы, утверждают родственники жертвы.

В тот злополучный день он пришел к потерпевшей в магазин и угрожая пистолетом, выгнал покупателя и закрыл дверь. После этого облил женщину и поджег ее.

"Боприев приехал на такси в магазин с двумя канистрами бензина с холодным оружием пистолетом, обрезом и горелкой. Угрожая пистолетом выгнал из магазина покупателя закрыл магазин изнутри на внутреннюю защелку. Начал обливать магазин бензином, поливая мою сестру бензином сделал поджог. В результате от взрывной волны выбило окна и двери. Мою сестру чудом спас тот покупатель, который ранее был в магазине, ее доставили в тяжелом состоянии в реанимационное отделение клинической больницы №4", - написала Тансари.

Сам агрессор сгорел заживо в подожжённом им самим магазине.

"Если бы участковый принял меры в тот день, когда она просила помощи, не было бы этой трагедии, если бы его депортировали еще год назад, моя сестра не пострадала бы и не испытывала бы сейчас такие боли!", - пишет правозащитница.

21 декабря потерпевшая доставлена в тяжелом состоянии в клиническую больницу, у нее ожог обеих рук до костей, ожог лица полностью, затылок и уши сильно обгорели, в результате падения обожжены колени, она мучается от сильных болей.

Родственники жертвы возмущены тем, что полиция бездействует, и требуют, чтобы привлекли всех виновных за халатность.