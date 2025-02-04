  • 4 Февраля, 20:50
  • BAIGENEWS

Мужчина обиделся и угнал автомобиль коллеги в Шымкенте

Угонщика нашли быстро.

Сегодня, 19:36
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 19:36
Сегодня, 19:36
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Фото: polisia.kz

Подозреваемого в угоне автомобиля задержали в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчине 36 лет. На отчаянный поступок он решился из-за разногласий с коллегой.

Полицейские обнаружили угнанный Audi и вернули его законному владельцу. В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.

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