Мужчина обиделся и угнал автомобиль коллеги в Шымкенте
Угонщика нашли быстро.
Сегодня, 19:36
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Сегодня, 19:36Сегодня, 19:36
127Фото: polisia.kz
Подозреваемого в угоне автомобиля задержали в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Мужчине 36 лет. На отчаянный поступок он решился из-за разногласий с коллегой.
Полицейские обнаружили угнанный Audi и вернули его законному владельцу. В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.
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