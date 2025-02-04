Подозреваемого в угоне автомобиля задержали в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчине 36 лет. На отчаянный поступок он решился из-за разногласий с коллегой.

Полицейские обнаружили угнанный Audi и вернули его законному владельцу. В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.