Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз

В социальных сетях появилось видео с окровавленным мужчиной, лежащим на земле, а вокруг него собралась толпа людей. Инцидент произошел в Алматы, написали в интернете. В Департаменте полиции города прокомментировали произошедшее.

"В центр оперативного цправления поступил звонок от мужчины, который сообщил о попытке угона его автомашины марки "Дэу". По словам звонившего, он преследовал подозреваемого, вооруженного канцелярским ножом, в пешем порядке. Спустя минуты на помощь мужчине подоспели патрульные полицейские. Скрываясь от пресследования, подозреваемый нанес себе резаные раны. Для оказания медицинской помощи он был доставлен в одну из больниц города", - сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр.

Выяснилось, что мужчина угнал чужую машину в микрорайоне "Аксай". Там же он совершил ДТП. Владелец авто пешком добежал до места аварии и пытался задержать угонщика.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Более детальные обстоятельства будут установлены, отметили в полиции.