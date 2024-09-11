Мужчина напал с ножом на знакомого в Астане

Подозреваемого в нападении с ножом задержали гвардейцы в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл вечером 10 сентября в Байконурском районе.

"В Астане между мужчинами произошёл конфликт, который перерос в нападение с применением ножа. Пострадавшему на помощь пришёл наряд Национальной гвардии МВД РК. Во время патрулирования на улице Жангельдина начальник группы Ермахан Торебеков заметил мужчину, истекавшего кровью. Гвардейцы оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали карету "скорой помощи", - сообщили в полиции.

С помощью видеокамер стражи порядка установили подозреваемого и сумели задержать его на улице Карасай батыра.

На место происшествия была вызвана оперативная группа сотрудников полиции. Задержанного доставили в Байконурский районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.



