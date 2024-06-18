Мужчина напал на сотрудника полиции в СКО

Подозреваемый в разжигании розни напал на сотрудника полиции в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе мониторинга интернет-пространства выявлена публикация одного из жителей Есильского района, имеющая признаки разжигания религиозной розни.

По данному факту полицией проводится досудебное расследование.

“В ходе следственных действий житель райцентра был доставлен в районный отдел полиции для выяснения обстоятельств. В ответ на законное требование сотрудников предъявить свой iPhone14 для проверки он попытался сломать телефон.

Полицейские пресекли его действия, при этом мужчина нанес удар по лицу одному из сотрудников”, - говорится в сообщении.