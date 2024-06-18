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Мужчина напал на сотрудника полиции в СКО

Сегодня, 13:30
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30
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Фото: polisia.kz

Подозреваемый в разжигании розни напал на сотрудника полиции в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе мониторинга интернет-пространства выявлена публикация одного из жителей Есильского района, имеющая признаки разжигания религиозной розни. 

По данному факту полицией проводится досудебное расследование. 

“В ходе следственных действий житель райцентра был доставлен в районный отдел полиции для выяснения обстоятельств. В ответ на законное требование сотрудников предъявить свой iPhone14 для проверки он попытался сломать телефон. 

Полицейские пресекли его действия, при этом мужчина нанес удар по лицу одному из сотрудников”, - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. В отношении него ведется досудебное расследование по фактам разжигания розни и насильственных действий в отношении представителя власти. Степень причиненного вреда здоровью определит экспертиза.

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