Мужчина напал на сотрудника полиции в СКО
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Подозреваемый в разжигании розни напал на сотрудника полиции в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе мониторинга интернет-пространства выявлена публикация одного из жителей Есильского района, имеющая признаки разжигания религиозной розни.
По данному факту полицией проводится досудебное расследование.
“В ходе следственных действий житель райцентра был доставлен в районный отдел полиции для выяснения обстоятельств. В ответ на законное требование сотрудников предъявить свой iPhone14 для проверки он попытался сломать телефон.
Полицейские пресекли его действия, при этом мужчина нанес удар по лицу одному из сотрудников”, - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан. В отношении него ведется досудебное расследование по фактам разжигания розни и насильственных действий в отношении представителя власти. Степень причиненного вреда здоровью определит экспертиза.
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