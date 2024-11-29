Мужчина накинулся на ребёнка в лифте многоэтажки в Астане

В Астане задержали мужчину, напавшего на подростка в лифте многоэтажки, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл вечером 28 ноября. На кадрах, появившихся в Сети, видно, что мужчина пытался ударить ребенка кулаком в лицо, а затем схватил его за шею и не давал выйти из лифта.