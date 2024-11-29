  • 29 Ноября, 18:13
  • BAIGENEWS

Мужчина накинулся на ребёнка в лифте многоэтажки в Астане

Полиция начала расследование инцидента.

Сегодня, 17:08
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 17:08
Сегодня, 17:08
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Фото: pxhere.com

В Астане задержали мужчину, напавшего на подростка в лифте многоэтажки, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл вечером 28 ноября. На кадрах, появившихся в Сети, видно, что мужчина пытался ударить ребенка кулаком в лицо, а затем схватил его за шею и не давал выйти из лифта.

"По данному факту правонарушитель установлен и помещён в комнату временного содержания. Возбуждено уголовное дело. По результатам расследования будут приняты меры в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.

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