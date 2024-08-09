  • 9 Августа, 11:01
  • BAIGENEWS

Мужчина набросился с ножом на мать и сестру в Костанае

Сегодня, 10:52
АВТОР
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orengrad.ru Сегодня, 10:52
Сегодня, 10:52
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Фото: orengrad.ru

Полиция возбудила уголовное дело в отношений 21-летнего мужчины который напал с ножом на 62-летнюю мать и на 37-летнюю сестру, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

"Пострадавшие получают амбулаторное лечение. В настоящее время подозреваемый помещен в областную психиатрическую больницу.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух лиц", - говорится в сообщении.

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