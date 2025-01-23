Прокуроры Астаны предупреждают, что с 15 июня 2024 года ужесточена ответственность за совершение ряда правонарушений в семейно-бытовой сфере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичную прокуратуру.

"Теперь за истязание (ст.110 УК) предусмотрено реальное лишение свободы, а умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст.108-1 УК) и побои (ст.109-1 УК) влекут уголовную ответственность", - говорится в сообщении.

По таким делам за прошлый год вынесены приговора в отношении 85-ти семейных дебоширов.

К примеру, мужчина осужден к 1 году лишения свободы за то, что на протяжении 7-ми лет истязал бывшую супругу, причиняя ей физические и психические страдания.

В другом случае, правонарушитель, игнорируя отказ и защитное предписание, свыше 5-ти лет преследовал знакомую девушку. Прокурором представлены доказательства того, что он систематически приезжал домой и устраивал скандалы, угрожая ее семье, наносил ей побои.

За совершенные деяния правонарушитель приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы.

Прокуратура города Астаны предупреждает об уголовной ответственности за рукоприкладство и домашнее насилие.