Мужчина на инвалидной коляске уже больше 5 лет помогает полицейским в охране общественного порядка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Жителя Атырауской области Есболата Балабаева полицейские признали волонтёром года. Главный полицейский области Нурхат Уразбаев поблагодарил неравнодушного жителя за активное участие в вопросах правопорядка.

"15 лет назад Есболат Балабаев попал в аварию, в результате которой оказался прикован к инвалидной коляске. Пройдя нелёгкий путь реабилитации, мужчина стал помогать полицейским в профилактике ДТП. Он надеется, что его печальный опыт поможет предостеречь как можно больше людей от повторения его судьбы. Активно сотрудничая с патрульной полицией, Есболат участвует в профилактических мероприятиях, проводя разъяснительную работу с водителями и напоминая им о важности соблюдения правил дорожного движения. Кроме того, он посещает больницы, поддерживая морально пострадавших в ДТП, вдохновляя их на восстановление и новый старт. Есболат также активно продвигает здоровый образ жизни среди людей с ограниченными возможностями, мотивируя их заниматься спортом и не отчаиваться", — рассказали в МВД.

За его активную гражданскую позицию, мужество и волю к жизни Нурхат Уразбаев лично встретился с Есболатом Балабаевым, выразив глубокую признательность за его неоценимый вклад в общественную безопасность и профилактическую работу.