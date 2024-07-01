Мужчина лишился свободы за неаккуратную езду на скейтборде в Актау

Свободы лишили мужчину, сбившего на скейтборде ребёнка в Актау, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассмотрели в городском суде.

Органом досудебного расследования предъявлено обвинение по части 3 статьи 114 УК РК - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

"Судом установлено, что М. 17 апреля примерно в 18:00 возле дома №36 в 6-м микрорайоне, управляя электрическим скейтбордом, на тротуарной дорожке, не соблюдая технику безопасности, совершил наезд на малолетнюю Б. В результате потерпевшей причинён тяжкий вред здоровью", - сообщили в суде.

Представитель потерпевшей просила привлечь подсудимого к ответственности по закону.

Мужчина вину признал полностью, просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

"Суд учёл мнение законного представителя потерпевшей, настаивающей на строгом наказании, тяжесть причинённых телесных повреждений потерпевшей в виде перелома основания черепа и сотрясения головного мозга. М. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев", - утончили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.