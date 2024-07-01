Мужчина лишился свободы за неаккуратную езду на скейтборде в Актау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Свободы лишили мужчину, сбившего на скейтборде ребёнка в Актау, передаёт BaigeNews.kz.
Дело рассмотрели в городском суде.
Органом досудебного расследования предъявлено обвинение по части 3 статьи 114 УК РК - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
"Судом установлено, что М. 17 апреля примерно в 18:00 возле дома №36 в 6-м микрорайоне, управляя электрическим скейтбордом, на тротуарной дорожке, не соблюдая технику безопасности, совершил наезд на малолетнюю Б. В результате потерпевшей причинён тяжкий вред здоровью", - сообщили в суде.
Представитель потерпевшей просила привлечь подсудимого к ответственности по закону.
Мужчина вину признал полностью, просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
"Суд учёл мнение законного представителя потерпевшей, настаивающей на строгом наказании, тяжесть причинённых телесных повреждений потерпевшей в виде перелома основания черепа и сотрясения головного мозга. М. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев", - утончили в суде.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Самое читаемое
- На 100% повысится оклад у 3300 казахстанцев
- В Кыргызстане найдены тела ещё двух погибших детей из Казахстана
- Семилетняя девочка самостоятельно доплыла до берега с унесённой в море лодки
- Пожар на Гидре: бизнесмен Данияр Абулгазин прокомментировал обвинения в поджоге
- Режим ЧС из-за мусорного коллапса могут ввести в Костанае