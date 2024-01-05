Мужчина лишился пальца после нападения собак в Усть-Каменогорске

Бродячие собаки напали на мужчину в Усть-Каменогорске. Врачам пришлось ампутировать ему палец, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Инцидент произошёл 31 декабря в одном из садоводческих товариществ. 31-летний мужчина, по словам его родственников, шёл на работу.

"Брат работает в пекарне, он вышел из дома в половине третьего. Шёл по дороге до того места, где останавливается служебный транспорт. В этом районе есть заброшенный дом, где обычно обитают около 15 бродячих собак. Собаки выскочили и напали на брата, Одна из них вцепилась брату в руку. Он пытался освободить руку и остался без пальца", - рассказала сестра пострадавшего.

По словам женщины, брата увезли на "скорой". В травмпункте дали заключение: "открытая рана пальцев кисти с повреждением ногтевой пластинки, укушенная рана, травматическая ампутация средней фаланги пальца левой кисти".