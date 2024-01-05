Мужчина лишился пальца после нападения собак в Усть-Каменогорске
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Бродячие собаки напали на мужчину в Усть-Каменогорске. Врачам пришлось ампутировать ему палец, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Инцидент произошёл 31 декабря в одном из садоводческих товариществ. 31-летний мужчина, по словам его родственников, шёл на работу.
"Брат работает в пекарне, он вышел из дома в половине третьего. Шёл по дороге до того места, где останавливается служебный транспорт. В этом районе есть заброшенный дом, где обычно обитают около 15 бродячих собак. Собаки выскочили и напали на брата, Одна из них вцепилась брату в руку. Он пытался освободить руку и остался без пальца", - рассказала сестра пострадавшего.
По словам женщины, брата увезли на "скорой". В травмпункте дали заключение: "открытая рана пальцев кисти с повреждением ногтевой пластинки, укушенная рана, травматическая ампутация средней фаланги пальца левой кисти".
"Когда в половине шестого утра брат вернулся домой, мы обратились в полицию. Заявление приняли, но объяснили нам, что это бродячие собаки, а значит претензии предъявлять некому. Отстрел сейчас запрещён. Однако на этом наши беды не закончились. 2 января брат повторно обратился в травмпункт, ему ампутировали ещё часть поврежденного пальца, чтобы не было гангрены. Что касается собак, я понимаю, их жаль… Но мы боимся. У меня двое детей, и я боюсь за них, когда они выходят на улицу", - сказала сестра пострадавшего.
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