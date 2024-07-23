Мужчина изнасиловал 14-летнюю падчерицу и она родила ребёнка в Павлодарской области

Житель Павлодарской области надругался над своей 14-летней падчерицей, девочка забеременела и весной 2024 года родила ребёнка. Экспертиза установила, что отцом малыша является отчим. В отношении мужчины открыли уголовное дело, по которому сегодня огласили приговор, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Материалы в отношении 57-летнего мужчины рассмотрели в областном специализированном межрайонном суде по уголовным делам.

События разворачивались в 2023 году. В семье всего пятеро детей, родными для сельчанина являются трое. Его жертвой стала падчерица.

Мужчина, работающий в Щербактинском районе кочегаром, пристал к девочке после семейного застолья. Праздновали день рождения одного из детей. Торжество закончилось, и все разошлись по кроватям. Отчим пошёл не к супруге, а к падчерице.

"Подсудимый не отрицает, что стягивал одежду с потерпевшей, она не хотела, сопротивлялась, отталкивала его. Потерпевшая подтверждает, что действительно она не хотела вступать в интимную связь. Он силой стянул шорты, нижнее белье. В результате потерпевшая родила ребенка. Все признаки налицо. Смягчающими обстоятельствами суд признаёт положительную характеристику, наличие малолетних детей, признание вины", - пояснил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Кудабай Султанов.

Несмотря на признательные показания обвиняемого, его защитник всё же пытался смягчить наказание.

"Были доводы стороны защиты в части того, что потерпевшая непоследовательная, нестабильные показания в ходе следствия давала. Что обязательный комплекс судебно-психиатрической экспертизы не проведён. Но эти доводы несостоятельны. Дети не обязательно должны помнить события по датам, времени... Последовательность, стабильность показаний тогда, когда события описывают: да, это было и было вот так, вот так. Но когда это было, зимой или в начале зимы, в конце зимы, ребенок может точно не назвать", - ответил Кудабай Султанов.

Обвиняемый просил сурово его не наказывать. Однако суд признал жителя Щербактинского района виновным в изнасиловании девочки и назначил 18 лет лишения свободы.

20 июля другая школьница также из Щербактинского района родила ребёнка. Девочке всего 12 лет. По предварительным данным её изнасиловал кто-то из родственников.