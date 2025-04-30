Мужчина избил жену шваброй из-за неприготовленого обеда в Кызылординской области
Его освободили в зале суда.
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Шиелийский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Е., обвиняемого по части 1 статьи 108-1 Уголовного кодекса РК — умышленное причинение легкого вреда здоровью, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошел 23 февраля в доме подсудимого. Мужчина разозлился из-за того, что жена не приготовила обед и несколько раз сильно ударил её по рукам деревянной шваброй. Заключение судебно-медицинской экспертизы подтвердило факт легкого вреда здоровью.
В суде Е. признал вину, раскаялся и сообщил о примирении с супругой. Потерпевшая подтвердила отсутствие претензий.
С учётом примирения сторон и в соответствии с частью 1 статьи 68 УК РК, суд постановил освободить подсудимого от уголовной ответственности, уголовное дело прекращено.
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