Шиелийский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Е., обвиняемого по части 1 статьи 108-1 Уголовного кодекса РК — умышленное причинение легкого вреда здоровью, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошел 23 февраля в доме подсудимого. Мужчина разозлился из-за того, что жена не приготовила обед и несколько раз сильно ударил её по рукам деревянной шваброй. Заключение судебно-медицинской экспертизы подтвердило факт легкого вреда здоровью.

В суде Е. признал вину, раскаялся и сообщил о примирении с супругой. Потерпевшая подтвердила отсутствие претензий.

С учётом примирения сторон и в соответствии с частью 1 статьи 68 УК РК, суд постановил освободить подсудимого от уголовной ответственности, уголовное дело прекращено.