Мужчина избил врезавшегося в него ребёнка на самокате
Сегодня, 02:35
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Сегодня, 02:35Сегодня, 02:35
130Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В городе Набережные Челны мужчина избил малолетнего ребенка, врезавшегося в него на самокате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.
Очевидцы происшествия опубликовали в соцсетях видеозапись, на которой видно, как мужчина отвешивает ребенку на самокате оплеуху, после которой он падает на асфальт. Неизвестно, был ли агрессор отцом ребёнка или случайным прохожим.
Происшествием заинтересовались в Следственном комитете.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство)", – сообщили в ведомстве.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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