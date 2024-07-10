  • 10 Июля, 23:49
  • BAIGENEWS

Мужчина избил покупательницу в одном из магазинов Астаны

Сегодня, 22:32
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 22:32
Сегодня, 22:32
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Фото: baigenews.kz

Мужчина набросился на покупательницу в одном из продуктовых магазинов в Астане. Жёсткие кадры сняла камера видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсети пострадавшая сообщила, что 7 июля в магазине задела чужого ребёнка. С этого начался скандал.

"Он как бы споткнулся об меня. Отец ребёнка начал конфликт со мной, я извинилась, так как нет цели вредить детям. После этого начался конфликт, он начал оскорблять меня, материть. С ребёнком на руках он меня пару раз толкнул. Я, понимая, что он с ребёнком, в ответ ничего не сделала. После он ушёл и вернулся уже без ребёнка, вы все можете увидеть на видео. Я напишу заявление и не оставлю его безнаказанным. У меня есть телесные повреждения. Матери, воспитывайте своих мальчиков, чтобы такого отношения к женщинам не допускать", - написала пострадавшая на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Мереке Жексибаева🫐ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ🫐ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ НУТРИЦИОЛОГ (@pro_prikorm_kz)

В департаменте полиции Астаны прокомментировали инцидент.

"За выражение нецензурной бранью решением суда мужчина подвергнут аресту на пять суток. По факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, по результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
 
 
 
 
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Публикация от Мереке Жексибаева🫐ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ🫐ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ НУТРИЦИОЛОГ (@pro_prikorm_kz)

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