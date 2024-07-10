Мужчина избил покупательницу в одном из магазинов Астаны

Мужчина набросился на покупательницу в одном из продуктовых магазинов в Астане. Жёсткие кадры сняла камера видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсети пострадавшая сообщила, что 7 июля в магазине задела чужого ребёнка. С этого начался скандал.

"Он как бы споткнулся об меня. Отец ребёнка начал конфликт со мной, я извинилась, так как нет цели вредить детям. После этого начался конфликт, он начал оскорблять меня, материть. С ребёнком на руках он меня пару раз толкнул. Я, понимая, что он с ребёнком, в ответ ничего не сделала. После он ушёл и вернулся уже без ребёнка, вы все можете увидеть на видео. Я напишу заявление и не оставлю его безнаказанным. У меня есть телесные повреждения. Матери, воспитывайте своих мальчиков, чтобы такого отношения к женщинам не допускать", - написала пострадавшая на своей странице в Instagram.