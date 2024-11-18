Мужчина избил девушку около кафе в Актау
Всех участников инцидента доставили в полицию.
Сегодня, 12:10
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Сегодня, 12:10Сегодня, 12:10
153Фото: pixabay.com
В Актау мужчина нанес побои девушке около одного из кафе города, передаёт BaigeNews.kz.
Сначала он ударил её в помещении, потом продолжил избивать на улице.
По информации Telegram-канала "Криминальный Казахстан", "у неё разорвались губы, опухли глаза и появились гематомы на теле", а также канал пишет, что мужчина её якобы преследует несколько месяцев.
В Департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что хулиганские действия предотвратил патрулировавший район экипаж.
"Участники инцидента установлены и доставлены в полицию. По факту побоев начато досудебное расследование", - говорится в информации ДП.
Проводятся следственные мероприятия.
Ранее сообщалось, что женщина насмерть забила престарелую мать на западе Казахстана.
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