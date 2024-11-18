Мужчина избил девушку около кафе в Актау

В Актау мужчина нанес побои девушке около одного из кафе города, передаёт BaigeNews.kz.

Сначала он ударил её в помещении, потом продолжил избивать на улице.

По информации Telegram-канала "Криминальный Казахстан", "у неё разорвались губы, опухли глаза и появились гематомы на теле", а также канал пишет, что мужчина её якобы преследует несколько месяцев.

В Департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что хулиганские действия предотвратил патрулировавший район экипаж.

"Участники инцидента установлены и доставлены в полицию. По факту побоев начато досудебное расследование", - говорится в информации ДП.

Проводятся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что женщина насмерть забила престарелую мать на западе Казахстана.