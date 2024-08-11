Мужчина избил беременную супругу за то, что она его покусала
Сегодня, 14:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:19Сегодня, 14:19
98Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz
В кырыгызстанском Джалал-Абаде в больницу обратилась избитая беременная женщина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.
Она получила амбулаторное лечение и ушла домой.
Правоохранители заинтересовались делом, но женщина отказалась от претензий к мужу.
На следующее утро она все-таки написала заявление на супруга. Тот пояснил, что ударил жену за то, что она его укусила.
Милиция ведет разбирательство.