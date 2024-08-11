  • 11 Августа, 15:05
  • BAIGENEWS

Мужчина избил беременную супругу за то, что она его покусала

Сегодня, 14:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Артём Чурсинов/BaigeNews.kz Сегодня, 14:19
Сегодня, 14:19
98
Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz

В кырыгызстанском Джалал-Абаде в больницу обратилась избитая беременная женщина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

Она получила амбулаторное лечение и ушла домой. 

Правоохранители заинтересовались делом, но женщина отказалась от претензий к мужу. 

На следующее утро она все-таки написала заявление на супруга. Тот пояснил, что ударил жену за то, что она его укусила. 

Милиция ведет разбирательство. 

Самое читаемое

Наверх