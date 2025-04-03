Житель Тараза Зауырбек Манапбай удостоен медали "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін" за проявленную смелость, отвагу и самоотверженность при спасении людей на пожаре. Приказ о награждении подписан Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, генерал-майором Чингисом Ариновым, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил начальник ДЧС Жамбылской области Арман Токанов, Зауырбек проявил настоящую храбрость, предотвратив возможную трагедию.

"Не каждый решится на такое — для этого требуются мужество и решимость", — добавил он.

Напомним, что 8 октября в Таразе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей возле станции технического обслуживания. В результате столкновения один из автомобилей загорелся, а водитель и пассажир оказались заблокированы внутри. Зауырбек Манапбай, работник СТО, не раздумывая, бросился на помощь. Рискуя своей жизнью, он проник в горящий автомобиль и эвакуировал пострадавших в безопасное место.

Зауырбек также оказал помощь пострадавшим до прибытия экстренных служб, вызвав полицию, пожарных и скорую помощь.