  • 25 Июня, 13:53
  • BAIGENEWS

Мужчина из мести сжег авто в Карагандинской области

Сегодня, 12:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
kyiv.comments.ua Сегодня, 12:21
Сегодня, 12:21
132
Фото: kyiv.comments.ua

Сотрудники отдела полиции Шетского района в одном из поселков по подозрению в умышленном уничтожении чужого имущества задержали 38-летнего мужчину, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz. Выяснилось, у подозреваемого сложились непростые отношения с 53-летним местным жителем.

Воспользовавшись тем, что последний оставил свой автомобиль на некоторое время без присмотра, злоумышленник поджег транспортное средство.

В машине полностью сгорели панель и сиденья. Сумму ущерба потерпевший оценил в 2 млн тенге. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Самое читаемое

Наверх