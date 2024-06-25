Мужчина из мести сжег авто в Карагандинской области

Сотрудники отдела полиции Шетского района в одном из поселков по подозрению в умышленном уничтожении чужого имущества задержали 38-летнего мужчину, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz. Выяснилось, у подозреваемого сложились непростые отношения с 53-летним местным жителем.

Воспользовавшись тем, что последний оставил свой автомобиль на некоторое время без присмотра, злоумышленник поджег транспортное средство.

В машине полностью сгорели панель и сиденья. Сумму ущерба потерпевший оценил в 2 млн тенге. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.