Мужчина из мести сжег авто в Карагандинской области
Сегодня, 12:21
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Сегодня, 12:21Сегодня, 12:21
132Фото: kyiv.comments.ua
Сотрудники отдела полиции Шетского района в одном из поселков по подозрению в умышленном уничтожении чужого имущества задержали 38-летнего мужчину, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz. Выяснилось, у подозреваемого сложились непростые отношения с 53-летним местным жителем.
Воспользовавшись тем, что последний оставил свой автомобиль на некоторое время без присмотра, злоумышленник поджег транспортное средство.
В машине полностью сгорели панель и сиденья. Сумму ущерба потерпевший оценил в 2 млн тенге. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
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