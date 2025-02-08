Мужчина и женщина подрались в Актау на парковке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.



Участница конфликта жительница Актау Валентина рассказала, что инцидент произошёл вечером 5 февраля 2025 года на парковке возле жилого дома в 6-м микрорайоне.

"Я припарковалась, и вдруг на меня налетает мужчина, кричит, что я неправильно поставила машину. Начинает ругаться, я вижу, что он не в адеквате. Хотела перепарковаться, но он не давал. Затем он открыл дверь моей машины и избил меня. Я сразу же вызвала полицию и написала заявление", – рассказала свою версию Валентина.

Участники конфликта живут в одном подъезде на разных этажах. По словам Валентины, ранее у них не было конфликтов.

Валентина обратилась в СМИ с просьбой помочь найти свидетелей её избиения.

"Никто не хочет заниматься расследованием. Я сама хожу по соседним зданиям и ищу записи с видеокамер. Уже нашла видео и передала его в полицию. Однако складывается впечатление, что дело пытаются замять – даже соседей не опросили, хотя кто-то мог видеть происходящее из окна. Поэтому я обращаюсь к водителям, которые были свидетелями инцидента: прошу предоставить записи с видеорегистраторов на мой номер телефона: 8 771 588 77 76", – отметила жительница Актау.

В пресс-службе полиции региона сообщили, что мужчина подал встречное заявление на женщину.